Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье

Авария произошла во время тренировочного полета
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В разбился возле подмосковного аэродрома Кубинка. Авария произошла во время тренировочного полета.
"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Детали происшествия и возможные причины аварии выясняются. Как сообщили в ОАК, для расследования инцидента будет создана специальная комиссия, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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