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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье

12:10
  • вторник
  • 17 августа 2021

Авария произошла во время тренировочного полета

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В  разбился возле подмосковного аэродрома Кубинка. Авария произошла во время тренировочного полета.
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"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Детали происшествия и возможные причины аварии выясняются. Как сообщили в ОАК, для расследования инцидента будет создана специальная комиссия, передает ТАСС.

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