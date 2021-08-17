Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье

Авария произошла во время тренировочного полета

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В разбился возле подмосковного аэродрома Кубинка. Авария произошла во время тренировочного полета.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Детали происшествия и возможные причины аварии выясняются. Как сообщили в ОАК, для расследования инцидента будет создана специальная комиссия, передает ТАСС.

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