Крушение Ил-112В под Кубинкой попало на видео

Во время полета у самолета загорелся правый двигатель

В результате крушения Ил-112В в Подмосковье, по предварительным данным, погибли три человека. За штурвалом самолета находился летчик-испытатель Николай Куимов.

Причиной крушения Ил-112 могла стать неисправность двигателя. На видео, снятых очевидцами, видно, что в полете у самолета загорелся правый двигатель. После этого борт начал заваливаться на бок и, перевернувшись, столкнулся с землей. После столкновения произошел взрыв.

Видео последних секунд полета публикует "ТВ Центр".

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