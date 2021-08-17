ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крушение Ил-112В под Кубинкой попало на видео

12:19
  • вторник
  • 17 августа 2021

Во время полета у самолета загорелся правый двигатель

В результате крушения Ил-112В в Подмосковье, по предварительным данным, погибли три человека. За штурвалом самолета находился летчик-испытатель Николай Куимов. 

Причиной крушения Ил-112 могла стать неисправность двигателя. На видео, снятых очевидцами, видно, что в полете у самолета загорелся правый двигатель. После этого борт начал заваливаться на бок и, перевернувшись, столкнулся с землей. После столкновения произошел взрыв.

Видео последних секунд полета публикует "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.