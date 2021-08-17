Схему торговли младенцами раскрыла полиция на Украине

За одного ребенка просили 70 тысяч долларов

Специализированная клиника в Киеве торговала младенцами. О схеме, которую разоблачила национальная полиция Украины, сообщил ее начальник Игорь Клименко.

"За ребенка 70 тысяч долларов США. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева… Организатор - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы", - написал Клименко в Facebook.

"Заказчик" мог получить ребенка после оплаты и фиктивного брака с украинкой. В дальнейшем "супруги" заказывали услугу суррогатного материнства. Затем "матери" от детей отказывались, и родители вывозили младенцев в одну из республик Восточной Азии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram