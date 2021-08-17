Путин обсудил проблемы Ивановской области с главой региона

Президент встретился со Станиславом Воскресенским

Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры Ивановской области, привлечение инвестиций в регион, помощь обманутым дольщикам - эти и другие темы во вторник в Кремле обсудил Владимир Путин с губернатором субъекта Станиславом Воскресенским, сообщает "ТВ Центр".

По его словам, в кризисный 2020-й год власти оказали поддержку ряду отраслей, что привело к росту инвестиций и развитию экономики региона. Отремонтировано рекордное количество магистралей. Комфортнее и удобнее стало железнодорожное сообщение. За 4 года удалось решить проблемы большинства обманутых дольщиков. В ходе беседы президент обратил внимание на еще одну проблему - износ коммунальных сетей.

"Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70 процентов, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение. Просил бы Вас на это обратить внимание. Понятно, что для того, чтобы ситуация развивалась, и для того, чтобы уровень жизни повышался, доходы граждан повышались, нужны инвестиции, чем вы и занимаетесь, новые рабочие места и в этой связи уровень заработной платы. Но текущая жизнь людей связана в том числе и, прежде всего, с коммунальной инфраструктурой", - отметил Путин.

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