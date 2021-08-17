ЦИК распределил эфирное время между партиями

Комиссия провела жеребьевку

В Центральной избирательной комиссии во вторник сообщили, какое эфирное время получит каждая из партий для предвыборной агитации. Решение принято по итогам жеребьёвки, сообщает "ТВ Центр".

С 21 августа по 16 сентября на федеральных телеканалах будут транслироваться ролики партий, которые поборются за места в Госдуме восьмого созыва. В общей сложности каждая из них получит по 14 часов бесплатного эфирного времени. Половина из которого отводится на проведение дебатов. Председатель ЦИК уже заявила: избирком будет внимательно следить за соблюдением закона и результатов жеребьёвки.

"Очень хотела бы высказать своё пожелание: вот у нас наступает сейчас самый важный период – агитации. И мне бы хотелось, чтобы наши уважаемые федеральные каналы уделили время, показали бы все партии, которые у нас будут, да, чтобы дать возможность нашим избирателям максимально ознакомиться со всем политическим спектром, со всеми партиями, которые идут на выборы", - заявила Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram