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ЦИК распределил эфирное время между партиями

14:45
  • вторник
  • 17 августа 2021

Комиссия провела жеребьевку

В Центральной избирательной комиссии во вторник сообщили, какое эфирное время получит каждая из партий для предвыборной агитации. Решение принято по итогам жеребьёвки, сообщает "ТВ Центр".
ЦИК провел жеребьевку мест партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

С 21 августа по 16 сентября на федеральных телеканалах будут транслироваться ролики партий, которые поборются за места в Госдуме восьмого созыва. В общей сложности каждая из них получит по 14 часов бесплатного эфирного времени. Половина из которого отводится на проведение дебатов. Председатель ЦИК уже заявила: избирком будет внимательно следить за соблюдением закона и результатов жеребьёвки.

"Очень хотела бы высказать своё пожелание: вот у нас наступает сейчас самый важный период – агитации. И мне бы хотелось, чтобы наши уважаемые федеральные каналы уделили время, показали бы все партии, которые у нас будут, да, чтобы дать возможность нашим избирателям максимально ознакомиться со всем политическим спектром, со всеми партиями, которые идут на выборы", - заявила Элла Памфилова.

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