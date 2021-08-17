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Крушение Ил-112В в Подмосковье. Главное

14:59
  • вторник
  • 17 августа 2021

Пилоты до последнего уводили самолёт от жилого сектора, поэтому на земле никто не пострадал

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье. На месте сейчас работают следователи и криминалисты, устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. Катастрофа произошла во вторник утром во время испытаний опытного образца.
Крушение Ил-112В под Кубинкой попало на видео

Сейчас на месте крушения опытного образца новейшего военного-транспортного самолёта ИЛ-112В всё оцеплено. На месте работают полиция, МЧС, несколько карет скорой помощи, военная полиция и Следственный комитет. Обломки разбирает тяжёлая техника.

На кадрах последние минуты полёта - при заходе на посадку у воздушного судна загорелся правый двигатель. Видно, что самолет летит над дачными участками. Затем, когда, оказывается над лесом, он накреняется и врезается в землю. Очевидно, что экипаж пытался до последнего пытался увести самолёт от жилых домов, и ценой собственных жизней им это удалось.

За штурвалом был герой России опытный летчик-испытатель первого класса Николай Куимов, который участвовал ещё в самых первых испытаниях самолета.  В экипаж также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Ил-112В - легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработкой которого начали заниматься ещё в 90-х для замены парка старых советских Ан-24 и Ан-26. Из-за нехватки средств тогда проект пришлось заморозить. А возобновились опытно-конструкторские работы уже в середине 2010-х. После своего первого полета в марте 2019 единственный опытный образец Ил-112В был отправлен на доработку. Весной этого года его летные испытания стартовали вновь. 13 августа самолёт прибыл с авиационного завода в Воронеже для участия в форуме Армия-2021.

Комиссия для расследования причин аварии создана Ростехом - с привлечением авиастроительных заводов и исследовательских институтов. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.  

Как сообщают в МЧС, в результате удара об землю самолет полностью разрушен и полностью сгорел, сейчас продолжаются работы по его тушению, члены экипажа не выжили. Разрушений на земле нет.

Александра Панина, Татьяна Сидорова, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр".

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Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
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