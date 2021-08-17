На улицы Москвы вышел 700-й электробус

Еще сотни электробусов появятся на столичных маршрутах до конца года

Во вторник на улицы столицы вышел 700-й электробус. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. До конца года транспортный парк города пополнят еще 300 таких машин, причём больше половины из них собраны в столице.

Юркий, манёвренный, а самое главное - тихий. Никакого жужжания и дребезжания. В повороты входит плавно, не раскидывая пассажиров по салону во все стороны. То, что за электрическим транспортом будущее, столичные власти поняли ещё три года назад. Рядовые москвичи хоть и смотрели поначалу на диковинные автобусы как на причудливые экспонаты с долей скептицизма, сейчас привыкли к удобствам электробуса. Юбилейный 700-й электробус с сегодняшнего дня вышел на улицы столицы.

"Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже - 150, в Берлине - 200, в Амстердаме - 211. Электробусы московской сборки - одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъёмами, медиаэкранами и климат-контролем - всё это делает электробус удобным для каждого пассажира", - рассказал Собянин.

И это удобство касается не только электрической начинки, которой оснащен каждый электробус. Большим плюсом для пассажиров является и расширение географии маршрутов по городу. Изношенный транспорт меняется на новый - экологически чистый. Новые машины начинают курсировать и в тех частях города, где до этого представлены не были. В этом году, к примеру, с транспортом будущего познакомились жители Восточного и Юго-Восточного округа. Таким образом, на московских улицах электробусы обслуживают уже 56 маршрутов. За три года они перевезли свыше 100 миллионов пассажиров. Юбилейный электробус, кстати, выпустил сборочный центр КамАЗа, который открылся в апреле этого года.

"Мы договорились с КамАЗом, чтобы в Москве создать мощный центр, который бы делал самое главное, что есть в этом автобусе - это даже не двери, не шасси и не колёса, а программное обеспечение: электрическую часть. В Москве разворачивается большая программа замены автобусного парка, пассажирского автобусного парка Москвы, переход на электробусы. Такая революционная история, которая значительно улучшает экологию, создаёт новейшие технологические продукты будущего для пассажирского транспорта не только в Москве, не только в России, но и в мире. Мы с каждым годом будем наращивать и наращивать объёмы", - отметил Собянин.

700-й электробус вошёл в партию машин, приобретённых на средства от размещения "зелёных" облигаций. Займы, которые привлекает в это направление правительство Москвы, реализуют проекты, которые борются за улучшение экологической ситуации в городе. Впрочем, электробусы являются ещё и одним из самых безопасных представителей общественного транспорта - за выполнением всех норм строго следят ещё на этапе сборки. Подстраиваются и под самые жёсткие погодные условия.

"Несмотря на самые жёсткие морозы или, наоборот, на зимы с повышенной влажностью - наши электробусы очень достойно себя показали в любых погодных условиях, будь то зимние условия или летние, благодаря системе термостатирования аккумуляторных батарей, которая при минусах подогревает аккумулятор, чтобы он был в работоспособном состоянии, даже когда электробус находится на стоянке, а летом охлаждает, чтобы он не перегревался", - пояснил заместитель начальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП "Мосгортранс" Артём Бурлаков.

До конца года московский автопарк пополнят ещё 300 "зелёных" инновационных машин. 200 из них - это полностью столичная сборка. Приобретать новые электробусы и развивать маршрутизацию планируют и дальше. К 2030 году, по планам, столичный транспорт станет полностью экологичным.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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