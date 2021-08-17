В больнице им. Юдина открылось обновленное отделение кардиореанимации

У каждой кровати - многофункциональный кардиомонитор

В больнице имени Юдина открылось обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов с инфарктом миокарда.

Все службы помощи, в том числе хирургия и шоковый зал, там находятся на одном этаже, а значит медперсоналу не придется тратить время на транспортировку больных, сообщает "ТВ Центр".

Всего в отделении три блока на 30 коек. У каждой кровати стоит многофункциональный кардиомонитор, который отслеживает работу сердца, температуру тела, дыхание, давление и даже состояние системы кровообращения. Данные передаются непрерывно, в режиме реального времени. Есть и другое необходимое оборудование.

"В отделении имеются портативный УЗИ аппарат, который позволяет непосредственно подойти к койке пациента и оценить его параметры. Есть у нас стационарный аппарат, который экспертного класса, позволяют на высоком уровне проводить исследования - не только сердце, брюшную полость, сосуды, полный спектр обследования", - рассказала заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Ольга Игнатенко.

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