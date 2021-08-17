Детский сад для собак: в Москве набирают популярность зооняни

Услуга догситтинга крайне востребованная

Отправляясь в отпуск или просто на работу, москвичи теперь могут не переживать за своих питомцев. Можно вызвать зооняню, дог-ситтера или отвести животное в собачий детский сад. Количество разнообразных сервисов в городе уверенно растет - очевидно, что услуги эти в столице востребованы.

Красивый мальчик, он же корги Чини, легко и с удовольствием переносит водные процедуры, они обязательны после каждой прогулки. Привычных манипуляций пес уже ждет, и, если владелец занят, его готовы заменить выгульщики, зооняни и догситтеры. Один из таких сервисов создала хозяйка Чини Полина.

"Идея сервиса была в том, чтобы облегчить жизнь людям и обеспечить комфорт питомцам. Отличие передержки и ситтинга в том, что при передержке питомец уезжает из дома, при ситтинге он не уезжает, остается у себя же", - рассказала Полина Поспелова.

Услуга догситтинга сейчас самая востребованная. Ее выбирают на время отпуска или длительных командировок, когда нет возможности взять питомца с собой. С такой проблемой столкнулась Лина перед полетом во Владивосток: любимца Бруно оставить не с кем, а для ручной клади он великоват.

"Оказалось удобно - не приходится его возить далеко, в новое место, где он будет переживать. Он остается дома, просто с другим человеком. Вроде, понравилось ему, все прошло отлично", - говорит Лина.

А вот если нужно оставить собаку в течение дня, то можно обратиться к зооняне или даже отвести питомца в "детский сад". В этом детском саду за нетерпение можно получить по носу, и никаких обид - все по-честному. Только так можно освоить собачий "этикет". Александра здесь - няня и воспитатель, она же кинолог и зоопсихолог. Такой детский сад для собак Илья Горшков впервые увидел в Стокгольме, и решил создать московский аналог.

"Разрыв шаблонов, это не из серии того, что многие люди ассоциируют своих собак с детьми, я понимаю, что есть дети, есть собаки. С ней занимаются, ее кормят. И различного формата интерактивные игры проходят", - рассказал основатель детского сада для собак.

Хоть сервис по дневному пребыванию собак и называется "детский сад", привести животное сюда можно в любом возрасте, главное, чтобы были все прививки, добрый нрав и желательно не слишком впечатляющий размер. Вольеры здесь, в основном, для "тихого часа" и отдыха, надолго питомцев не закрывают – ведь "трудных" и агрессивных сюда не принимают.

Новые навыки связаны и с обучением собаки жизни в мегаполисе. Занятия и социализация помогают питомцу получить опыт, а хозяевам - адаптированного и довольного компаньона.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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