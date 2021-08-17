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Мишустин продлил льготную семейную ипотеку до 2023 года

12:36
  • вторник
  • 17 августа 2021

Ставка - 6%

Правительство решило продлить программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.
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Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года", - сказал глава правительства. 

Воспользоваться льготной семейной ипотекой смогут не только семьи с двумя и более детьми, но и родители первенца.

Молодые семьи могут купить собственное жилье под 6%годовых. Льготная ставка действует в течение всего срока займа.

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