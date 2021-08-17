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Названа причина катастрофы Ил-112В под Кубинкой

13:00
  • вторник
  • 17 августа 2021

На месте крушения идут спасательные работы

Причиной крушения опытного образца самолета Ил-112В в Подмосковье могло стать возгорание правого двигателя. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Крушение Ил-112В под Кубинкой попало на видео

На данный момент на месте крушения самолета ведутся спасательные работы. Судьба экипажа неизвестна, уточнили в ОАК. Источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщил, что никто не выжил. Воздушное судно от удара о землю полностью разрушилось и загорелось.

На борту находились летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Никто из местных жителей не пострадал. Пилоты увели горящий самолет от жилых домов.

Самолет Ил-112В потерпел крушение утром 17 августа в районе населенного пункта Никольское при выполнении испытательного полета во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский.

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Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
Крушение Ил-112В под Кубинкой
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