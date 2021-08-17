ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пилоты Ил-112В увели горящий самолет от жилых домов

13:04
  • вторник
  • 17 августа 2021

На земле пострадавших и разрушений нет

Пилоты Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, до последнего момента пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов, сообщил источник в экстренных службах. Как стало известно, у машины загорелся правый двигатель, она упала и полностью сгорела.
Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье

На борту опытного образца Ил-112В находились три испытателя - два летчика и один бортинженер.

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", - сообщили в пресс-службе ОАК.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил РИА Новости, что весь находившийся на борту экипаж, по предварительной информации, погиб. Воздушное судно от удара о землю полностью разрушилось и загорелось. Авария новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В случилась во время тренировочного полета около аэродрома Кубинка, при заходе на посадку, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.