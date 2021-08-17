Пилоты Ил-112В увели горящий самолет от жилых домов

На земле пострадавших и разрушений нет

Пилоты Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, до последнего момента пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов, сообщил источник в экстренных службах. Как стало известно, у машины загорелся правый двигатель, она упала и полностью сгорела.

На борту опытного образца Ил-112В находились три испытателя - два летчика и один бортинженер.

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", - сообщили в пресс-службе ОАК.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил РИА Новости, что весь находившийся на борту экипаж, по предварительной информации, погиб. Воздушное судно от удара о землю полностью разрушилось и загорелось. Авария новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В случилась во время тренировочного полета около аэродрома Кубинка, при заходе на посадку, передает ТАСС.

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