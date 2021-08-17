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Талибы с автоматами в руках порезвились в детском парке (видео)

13:37
  • вторник
  • 17 августа 2021

Боевики покатались на лошадках и машинках

Захватившие Афганистан сторонники движения Талибан (организация запрещена в России – прим. ред.) принялись осваивать досуговую инфраструктуру Кабула.
Тысячи афганцев пытаются покинуть занятый талибами Кабул. Видео

Так, в Сеть попали видеоролики, где талибы развлекаются в спортзале, катаются на каруселях с лошадками и на маленьких машинках, а также прыгают на батуте с оружием в руках.

15 августа боевики движения "Талибан" взяли Кабул без боя и объявили о контроле всей территории Афганистана. На данный момент управление страной находится в руках временного совета, президент Ашраф Гани покинул страну.

Накануне стало известно, что талибы начали аресты в Кабуле. Задерживают тех, кто по мнению боевиков, причастен к преступлениям против мирных граждан и бывших чиновников.

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