Талибы с автоматами в руках порезвились в детском парке (видео)

Боевики покатались на лошадках и машинках
Захватившие Афганистан сторонники движения Талибан (организация запрещена в России – прим. ред.) принялись осваивать досуговую инфраструктуру Кабула.
Так, в Сеть попали видеоролики, где талибы развлекаются в спортзале, катаются на каруселях с лошадками и на маленьких машинках, а также прыгают на батуте с оружием в руках.
15 августа боевики движения "Талибан" взяли Кабул без боя и объявили о контроле всей территории Афганистана. На данный момент управление страной находится в руках временного совета, президент Ашраф Гани покинул страну.
Накануне стало известно, что талибы начали аресты в Кабуле. Задерживают тех, кто по мнению боевиков, причастен к преступлениям против мирных граждан и бывших чиновников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram