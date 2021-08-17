Пугачева жестом оценила фото Ротару в платье-вышиванке

Певица отдыхает в Италии

София Ротару с начала августа отдыхает в итальянской Тоскане. Там певица неделю назад отметила свое 74-летие. Накануне Ротару опубликовало новое фото. На снимке певица в черном платье-вышиванке сидит на скамейке на фоне изображения птицы на стене.

"Всем хорошего дня", - подписала она снимок.

Образ и внешний вид легенды советской эстрады привел всех в восторг. Отметилась даже Алла Пугачева, хотя СМИ всегда приписывали двум певицам постоянную вражду. Правда Примадонна была немногословной - она всего лишь опубликовала смайл с человечком с поднятой для приветствия рукой, как бы помахав коллеге по сцене.

Комментарий Пугачевой собрал несколько десятков лайков.

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