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Женщины в Кабуле устроили митинг с требованием мест в правительстве

13:46
  • вторник
  • 17 августа 2021

В столице жизнь возвращается в нормальное русло

Демонстрацию с требованием выделить посты в будущем правительстве устроили женщины в центре Кабула. Ранее сообщалось, что талибы (движение запрещено в России) призвали женщин участвовать в формировании кабинета.
Талибы начали аресты в Кабуле

Как сообщает агентство Khaama Press, ранее в провинции Кунар прошла демонстрация молодежи с требованием к движению "Талибан" сохранить флаг прежнего афганского правительства. Тем временем глава военной комиссии движения Моулави Якуб заявил, что образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин.

В Кабуле, по данным агентства, жизнь возвращается в нормальное русло. Возобновляется работа общественного транспорта. Представители "Талибана" также встретились с группой женщин-врачей и попросили их продолжать выполнять свои обязанности.

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