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В Москве родились Зевс, Байден и Каель Инвокер

14:11
  • вторник
  • 17 августа 2021

Также в Москве живут дети с именами Кит, Лиса и Малина

2021 год в Москве оказался богат на необычные имена, которые родители выбирают для своих малышей.

Так, с начала года мальчикам дали имена на космическую, филологическую и географическую темы: Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес, Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус.

Некоторых малышей назвали в честь знаменитых личностей: Элтон, Чарльз, Байден, Марк Фредерико, Форрест, Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли. Других – в честь героев компьютерных игр: Каель Инвокер, Мирана и Лунара.

Также сотрудники ЗАГСов зарегистрировали имена в честь мультипликационных персонажей: Кай, Герда, Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона, передает РИА Новости

Популярны среди москвичей и старинные имена: Матрена, Агриппина, Капитолина, Златогор, Лучезар, Радосвет и Светломир.

Также в Москве живет мальчик с именем Кит, а также две девочки с именами Лиса и Малина.

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