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Лавров сообщил о диалоге с ЕС по поводу признания сертификатов вакцинации

14:01
  • вторник
  • 17 августа 2021

Объединение продемонстрировало на этот счет политическую волю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, что российская сторона ведет с Евросоюзом предметный и профессиональный диалог по теме взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.
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"Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекларирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других [вопросов]", - приводит слова главы МИД ТАСС.

Лавров добавил, что менее актуальной тема не становится, так как перевозчики за границей нуждаются в возможности посещать общественные места, где требуется QR-код.

Как уточнил при этом руководитель внешнеполитического ведомства, противоэпидемические ограничения находятся в исключительной компетенции отдельных стран ЕС.

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