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Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет

14:13
  • вторник
  • 17 августа 2021

Бывший президент страны обратился к соотечественникам

Бывший президент Украины Виктор Янукович сделал обращение к соотечественникам по случаю 30-летия независимости страны.
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"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - цитирует экс-главу государства ТАСС.

До госпереворота 2014 года, продолжил Янукович, у Киева были разногласия с Москвой, но решались они путем переговоров и взаимных уступок, компромиссов и политической воли. С обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперед.

Как уточнил бывший президент, со временем экономические связи Украины с Россией и другими странами бывшего СССР стали ослабевать. Всё из-за давления со стороны Запада и антироссийского курса националистов.

Янукович возглавлял Украину с 2010 по 2014 годы, когда он был смещен в результате государственного переворота.

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