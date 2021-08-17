Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет

Бывший президент страны обратился к соотечественникам
Бывший президент Украины Виктор Янукович сделал обращение к соотечественникам по случаю 30-летия независимости страны.
"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - цитирует экс-главу государства ТАСС.
До госпереворота 2014 года, продолжил Янукович, у Киева были разногласия с Москвой, но решались они путем переговоров и взаимных уступок, компромиссов и политической воли. С обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперед.
Как уточнил бывший президент, со временем экономические связи Украины с Россией и другими странами бывшего СССР стали ослабевать. Всё из-за давления со стороны Запада и антироссийского курса националистов.
Янукович возглавлял Украину с 2010 по 2014 годы, когда он был смещен в результате государственного переворота.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram