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Российские вертолеты заглушат электронику противника на Дальнем Востоке

14:09
  • вторник
  • 17 августа 2021

Одна машина может подавить 8 радаров

Новейшие вертолеты радиоэлектронной борьбы усилят Восточный военный округ. Ми-8МТПР-1 "Рычаг-АВ" надежно заглушат любые радары противника, сообщили в Минобороны России.
К тушению подмосковного склада привлекли вертолеты

Ми-8МТПР-1 с системой "Рычаг-АВ" официально приняты на вооружение в 2016 году. Однако до недавнего времени такие машины были только в войсках Западного и Южного военных округов.

Теперь же такая техника появилась и на Дальнем Востоке. Вертолет может непрерывно дежурить в воздухе до двух с половиной часов, подавляя до восьми радаров. В Минобороны пояснили, что в состав комплекса РЭБ входит база данных радиоэлектронного оборудования противника. Обнаружив радиосигнал, система автоматически определяет тип источника, после чего ставит оптимальные помехи, пишут "Известия".

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