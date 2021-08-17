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В отношении помощника прокурора Приморья завели дело

14:13
  • вторник
  • 17 августа 2021

Он пытался получить взятку от осужденного за мошенничество

Следственный комитет сообщил во вторник об уголовном деле в отношении помощника прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамира Ниязова.
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"Он подозревается в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК)", - сказано в сообщении.

Как считают следователи, помощник прокурора пытался получить от осужденного за мошенничество взятку в размере 1,5 миллионов рублей в июле 2021 года - при посредничестве адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры. Деньги шли на "поддержание в суде его ходатайства об условно-досрочном освобождении".

При получении денег задержали адвоката, который должен был передать взятку Ниязову. Юрист отправлен под стражу.

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