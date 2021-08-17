Северная Македония выслала второго российского дипломата за полгода

В Москве готовят ответные меры

Власти Северной Македонии объявили о высылке еще одного российского дипломата.

Причина такого решения не разглашается, поскольку информация носит секретный характер, пишет РИА Новости со ссылкой на главу министерства иностранных дел республики Буяра Османи.

"МИД получит подтвержденные и задокументированные сведения о поведении аккредитованного иностранного дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции", - заявил он.

МИД России рассматривает введение ответный мер на решение Скопье. Объявленный персоной нон-грата дипломат уже покинул Северную Македонию.

"Данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки", - сообщили на Смоленской площади.

Северная Македония высылает уже второго сотрудника российской дипмиссии за 2021 год. 18 мая сообщалось о высылке другого дипломата.

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