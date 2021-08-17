Талибы приостановили все рейсы в аэропорту Кабула

Вокруг здания слышна стрельба

Представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула. Об этом во вторник сообщает Sky News Arabia.

Вместе с тем канал Al-Jazeera ранее передавал данные о том, что вокруг здания была стрельба - так пытаются разогнать толпы людей. Те при этом продолжают скапливаться, периодически возникает давка.

В понедельник тысячи жителей пытались сбежать из Афганистана после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только аэропорт, но и саму технику. В беспорядках, по предварительной информации, погибли до десяти человек.

Как стало известно в минувшее воскресенье, талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани бежал.

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