"Два ведра воды на метр": москвичей предупредили о коварстве погоды в среду

Синоптики ожидают атмосферного "взрыва"

Утро 18 августа встретит жителей столицы ясным небом и ярким солнцем. Но не стоит обманываться, предупреждают москвичей синоптики: во второй половине дня атмосферу могут "взорвать" грозовые облака.

"В среду атмосфера в Центральной России может "выстрелить", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, ожидается сильный ветер, град. Прольются интенсивные ливни. В Москве буквально за 1 час местами может пролиться до 18-19 миллиметров осадков - это почти 2 ведра дождевой воды на квадратный метр поверхности, приводит слова метеоролога РИА Новости.

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