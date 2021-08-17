ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Два ведра воды на метр": москвичей предупредили о коварстве погоды в среду

14:28
  • вторник
  • 17 августа 2021

Синоптики ожидают атмосферного "взрыва"

Утро 18 августа встретит жителей столицы ясным небом и ярким солнцем. Но не стоит обманываться, предупреждают москвичей синоптики: во второй половине дня атмосферу могут "взорвать" грозовые облака.
Ливень оставил без света более 20 тысяч жителей Подмосковья

"В среду атмосфера в Центральной России может "выстрелить", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, ожидается сильный ветер, град. Прольются интенсивные ливни. В Москве буквально за 1 час местами может пролиться до 18-19 миллиметров осадков - это почти 2 ведра дождевой воды на квадратный метр поверхности, приводит слова метеоролога РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.