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Мурашко призвал помогать отдаленным селам с вакцинацией

14:30
  • вторник
  • 17 августа 2021

Необходимо направлять туда мобильные медицинские комплексы

Во вторник в ходе совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регионы, где заболеваемость коронавирусом снижается, должны помочь отдаленным территориям.
По всей России продолжается массовая вакцинация

Это необходимо для успешного проведения вакцинации.

"Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Мурашко добавил, что для системы здравоохранения на сегодняшний день важнейшей задачей является в том числе сохранение здоровья переболевших граждан, а также тех, кто имеет хронические неинфекционные заболевания.

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