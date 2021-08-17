Мурашко призвал помогать отдаленным селам с вакцинацией

Необходимо направлять туда мобильные медицинские комплексы

Во вторник в ходе совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регионы, где заболеваемость коронавирусом снижается, должны помочь отдаленным территориям.

Это необходимо для успешного проведения вакцинации.

"Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Мурашко добавил, что для системы здравоохранения на сегодняшний день важнейшей задачей является в том числе сохранение здоровья переболевших граждан, а также тех, кто имеет хронические неинфекционные заболевания.

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