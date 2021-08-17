Лавров: Россия готова возобновить любые контакты с ЕС

Но там очень активно "агрессивное русофобское меньшинство"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник в ходе выступления перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, что Москва готова к возобновлению любых контактов с Брюсселем.

"Мы сейчас готовы любые контакты возобновить. Есть периодические встречи. В основном по видеосвязи, когда мы обсуждаем, скажем, отдельные проблемы мировой политики", - цитирует ТАСС главу МИД.

Так, стороны, по словам Лаврова, ведут переговоры в том числе по ближневосточному урегулированию, по Ливии. Что касается Балкан, по ним ЕС занимает следующую позицию - "это наша территория, не надо трогать, Россию мы здесь не видим".

Ряд политиков в ЕС понимают "тупиковость" такой линии, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Проблема лишь в том, что большое воздействия на главные решения в Евросоюзе оказывает "очень агрессивное русофобское меньшинство".

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