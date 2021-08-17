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Старшее поколение сможет выбрать безопасное электронное голосование

14:43
  • вторник
  • 17 августа 2021

Это убережет их от коронавируса

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму даст возможность людям старшего возраста не подвергать себя риску заражения CОVID-19 при посещении избирательного участка. Об этом заявил Евгений Нифантьев.

Он напомнил, что проект закона об электронном голосовании разрабатывался до пандемии коронавируса и во многом был нацелен на оптимизацию избирательного процесса в стране. А в связи с эпидемиологической ситуацией в мире электронная модель волеизъявления стала особенно востребованной и актуальной, что доказало голосование по поправкам в Конституцию.

"Этот формат позволяет максимально защитить граждан от рисков заражения на избирательном участке, чего особенно опасаются представители старшего поколения. И не напрасно. Оставаясь дома и на дачных участках, ограничивая себя в посещении общественных мест, они сводят риск заражения к минимуму", – подчеркнул Нифантьев.

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