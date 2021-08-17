Аэропорт Кабула откроется для гражданских лиц 21 августа

Пока все вылеты из столицы Афганистана приостановлены

Международный аэропорт Кабула возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. Катарский телеканал "Аль-Джазира" поделился информацией, полученной от представителя службы безопасности воздушной гавани афганской столицы.

"Источник в службе безопасности аэропорта заявил, что открытие аэропорта для гражданских лиц произойдет в субботу", - сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России организация) объявила о приостановке вылетов всех самолетов из Кабула. Как сообщает телеканал, отряды "Талибана" несколько раз открывали огонь в воздух, чтобы разогнать наводнивших аэропорт людей, желающих покинуть страну.

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