Двое туристов сорвались с вулкана на Камчатке

Это самый высокий действующий вулкан Евразии

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке сорвались двое туристов.

"С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия", - добавили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Данных о состоянии туристов пока нет.

Высота Ключевской Сопки - более 4,5 тысяч метров. Это самый высокий действующий вулкан Евразии.

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