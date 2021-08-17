ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое туристов сорвались с вулкана на Камчатке

15:09
  • вторник
  • 17 августа 2021

Это самый высокий действующий вулкан Евразии

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке сорвались двое туристов.
На Камчатке туристы-экстремалы пожарили сосиски в лаве вулкана

"С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия", - добавили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Данных о состоянии туристов пока нет.

Высота Ключевской Сопки - более 4,5 тысяч метров. Это самый высокий действующий вулкан Евразии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы на Камчатке
Туристы на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.