США планируют вывозить из Кабула до 9 тысяч человек в день

Беженцев разместят на трех военных базах в Штатах

Пентагон рассчитывает ежедневно вывозить из аэропорта Кабула от 5 тысяч до 9 тысяч человек. О планах рассказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

По словам Джона Кирби, ситуация в аэропорту Кабула, который накануне наводнили толпы желающих покинуть страну афганцев, улучшилась. Тем не менее, США продолжают работать над обеспечением безопасности.

Как отметил представитель Пентагона, беженцы из Афганистана будут отправлены на три военные базы в США. В ближайшие недели, по словам Кирби, военное ведомство рассчитывает перебросить туда до 22 тысяч беженцев, передает ТАСС.

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