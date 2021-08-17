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США планируют вывозить из Кабула до 9 тысяч человек в день

15:19
  • вторник
  • 17 августа 2021

Беженцев разместят на трех военных базах в Штатах

Пентагон рассчитывает ежедневно вывозить из аэропорта Кабула от 5 тысяч до 9 тысяч человек. О планах рассказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.
Аэропорт Кабула откроется для гражданских лиц 21 августа

По словам Джона Кирби, ситуация в аэропорту Кабула, который накануне наводнили толпы желающих покинуть страну афганцев, улучшилась. Тем не менее, США продолжают работать над обеспечением безопасности.

Как отметил представитель Пентагона, беженцы из Афганистана будут отправлены на три военные базы в США. В ближайшие недели, по словам Кирби, военное ведомство рассчитывает перебросить туда до 22 тысяч беженцев, передает ТАСС.

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