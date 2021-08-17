ВЦИОМ выяснил, что россияне стали чаще получать "белую" зарплату

65% граждан никогда не получали зарплату в конверте
Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сейчас 86% трудоустроенных россиян (от числа работающих) получают всю зарплату официально. В 2006 году таковых оказалось 71%.
"6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, "в конверте", а 5% получают часть зарплаты официально, а часть - "в конверте", - сказано в исследовании.
65% респондентов отметили, что никогда не получали зарплату в конверте. 34% рассказали, что подобные случаи в их практике имели место.
Также в ходе опроса выяснилось, что неофициальную зарплату граждане получают, в частности, в сфере торговли и строительства (по 16%), а также в сфере услуг (8%).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram