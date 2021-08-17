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Лавров: не потерпим попыток вмешательства под вывеской народной дипломатии

15:35
  • вторник
  • 17 августа 2021

Министр поприветствовал деполитизированное сотрудничество с другими странами

Россия не потерпит попыток вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр предупредил: если под видом деятельности институтов гражданского общества будут наблюдаться попытки вмешательства под "вывеской народной дипломатии", то Россия такое поведение не оставит без ответа. Лавров отметил, что подобное фиксируется часто.

"Мы приветствуем деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами. Мы приветствуем сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить", - сказал глава МИД (цитата по РИА Новости).

Ранее Лавров в ходе выступления перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта заявил, что Москва готова к возобновлению любых контактов с Брюсселем. Однако в ЕС очень активно работает "агрессивное русофобское меньшинство", отметил министр.

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