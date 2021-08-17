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Страны НАТО напугали российским "Цирконом"

15:39
  • вторник
  • 17 августа 2021

"Плохие новости" им сообщили эксперты NI

Ракета "Циркон" - на вооружении российской армии. И это плохая новость для стран НАТО, предупредил альянс американский журнал The National Interest. Журнал утверждает, что  имеющимися в распоряжении стран НАТО средствами противоракетной обороны перехватить "Циркон", летящий с гиперзвуковой скоростью, практически невозможно.
Российские военные испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

"Вот что вам нужно помнить: ракета может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Этого достаточно, чтобы … помешать эффективному действию авианосного авиакрыла", — говорится в публикации.

Ранее другое американское издание - Popular Mechanics - заключило, что США вряд ли способны противостоять российской "вселяющей ужас" ракете "Циркон". А The National Interest тогда же писал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем.

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