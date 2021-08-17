В ОАК подтвердили гибель членов экипажа Ил-112В

Жертв и разрушений на земле нет

В пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили гибель членов экипажа разбившегося Ил-112В. В ОАК пообещали оказать всю помощь семьям погибших.

"По информации с места крушения самолёта Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева", - говорится в заявлении ОАК, которое приводит "Интерфакс".

Там отметили, что в результате крушения самолета жертв и разрушений на земле нет.

Ил-112В потерпел крушение во вторник в районе подмосковной Кубинки. Во время полета у самолета загорелся правый двигатель, в результате чего он начал терять высоту. Крушение самолета попало на видео.

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