Попова: пятая российская вакцина на подходе

Массовая вакцинация в стране продолжается с января

В ходе круглого стола "Санитарный щит страны - безопасность для граждан" в штабе "Единой России" глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о скором появлении еще одной отечественной вакцины от COVID-19.

"Четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", - цитирует Попову РИА "Новости".

Массовая вакцинация в России продолжается с января. Пока зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная центром имени Чумакова.

В середине июля стало известно, что в Федеральном медико-биологическом агентстве приступили к клиническим исследованиям своей субъединичной рекомбинантной вакцины от COVID-19. Препарат разработан на новой технологической платформе.

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