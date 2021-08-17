Монеточка проигнорировала суд по иску Костюшкина

Бывший солист группы "Чай вдвоем" требует от певицы 900 тысяч рублей из-за плагиата песни "Женщина, я не танцую"

В Екатеринбурге во вторник началось рассмотрение иска Стаса Костюшкина к Монеточке (настоящее имя - Елизавета Гырдымова).

Бывший солист группы "Чай вдвоем" потребовал от певицы заплатить 900 тысяч рублей из-за плагиата аранжировки песни "Женщина, я не танцую". Мелодия стала основой для трека Монеточки "Мама, я не зигую", считает музыкант.

На заседание суда представители певицы, как и она сама, не явились. "Повестка по неясным причинам не была доставлена до ответчика", - пояснила судья.

Представители Костюшкина отметили, что повестка была отправлена ответчикам 24 июля. Несмотря на требование адвоката рассмотреть дело без второй стороны, суд отложил слушание на 2 сентября, передает ТАСС.

"Монеточка на концертах использовала для песни "Мама, я не зигую" первоначальный трек Костюшкина. Монеточка поступила плохо: не дала возможности заработать Стасу и, грубо говоря, украла трек, произведение", - пояснял ранее в своем Instagram адвокат истца Роман Лалаян. Он пригрозил, что в ходе судебного разбирательства защита намерена увеличить сумму требований.

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