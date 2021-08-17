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МЧС заявило о стабилизации ситуации с пожарами в Якутии

16:08
  • вторник
  • 17 августа 2021

Скоро в обстановке может случиться значительный перелом, считают в ведомстве

МЧС стабилизирует ситуацию с лесными пожарами на территории Якутии, заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян.
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"Скажу с некоторой настороженностью, что ситуацию мы стабилизируем. Еще чуть-чуть и переломим ее окончательно", - сказал он (цитата по ТАСС).

Замглавы МЧС добавил, что на карте региона все меньше красных пятен, означающих зону активного горения.

"Поэтому еще немножечко, и мы непременно победим", - заключил Чуприян.

В понедельник стало известно, что в Якутии наращивают группировку спасателей для борьбы с лесными пожарами. К тушению привлекли уже 5 тысяч человек и почти 900 единиц спецтехники. Огнем охвачено около полутора миллионов гектаров леса.

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