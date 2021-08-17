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Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Россией

16:27
  • вторник
  • 17 августа 2021

Финансовую поддержку от Москвы движение не получает

Официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" (запрещенное в России террористическое движение) Мохаммад Сохаил рассказал в интервью Sky News об отношениях талибов с Москвой и Пекином.
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"Нет-нет, мы не получаем от них финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения. Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность", - сказал Сохаил.

В минувшее воскресенье стало известно, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и объявили о полном захвате Афганистана. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Местные жители в попытках покинуть Кабул штурмовали аэропорт. В беспорядках, по предварительной информации, погибли до десяти человек.

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