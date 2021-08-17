Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Компания ранее отказалась удалить запрещенную информацию

Мировой суд Таганского района в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей американскую компанию Google за отказ удалить запрещенную информацию.

"Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - сообщили агентству ТАСС в суде.

Позднее во вторник мировой судья судебного участка №422 Таганского района рассмотрит еще четыре аналогичных административных протокола в отношении Google, отмечает "Интерфакс".

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 миллиона рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и на 3 миллиона рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России.

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