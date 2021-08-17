Увеличилось число жертв ДТП с маршруткой в КБР

Авария произошла на дороге "Прохладный - Эльбрус"
При столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на федеральной дороге "Прохладный - Эльбрус". Всего участниками аварии стали три авто, в том числе автобус "ГАЗ".
"По уточненной информации, на месте ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, три человека пострадали", - сказано в сообщении.
Пострадавших отправили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Причины ДТП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram