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Увеличилось число жертв ДТП с маршруткой в КБР

17:05
  • вторник
  • 17 августа 2021

Авария произошла на дороге "Прохладный - Эльбрус"

При столкновении маршрутного такси с иномаркой в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
22 человека пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

Инцидент произошел на федеральной дороге "Прохладный - Эльбрус". Всего участниками аварии стали три авто, в том числе автобус "ГАЗ".

"По уточненной информации, на месте ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, три человека пострадали", - сказано в сообщении.

Пострадавших отправили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Причины ДТП устанавливаются.

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