Президент Сербии ожидает, что ему заблокируют Twitter

И он станет "еще одним Трампом"

Президент Сербии Александар Вучич заявил в беседе с журналистами во вторник, что ожидает блокировки его профиля в социальной сети Twitter.

"А кто вообще цензор? Они изображают цензоров, я только и жду, что мне отключат мой профиль, чтобы я стал еще одним Трампом в мире", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Он при этом обратил внимание на тот факт, что у пресс-секретарей запрещенного в России террористического движения "Талибан" есть свободный доступ к Twitter.

Ранее администрация Twitter сообщила о намерении добавить еще для 16 стран официальные метки о принадлежности аккаунтов к государственным структурам. Сербия вошла в список. Прежде такие метки уже получили Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram