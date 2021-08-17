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Президент Сербии ожидает, что ему заблокируют Twitter

17:05
  • вторник
  • 17 августа 2021

И он станет "еще одним Трампом"

Президент Сербии Александар Вучич заявил в беседе с журналистами во вторник, что ожидает блокировки его профиля в социальной сети Twitter.
В Twitter можно будет ставить отрицательные оценки

"А кто вообще цензор? Они изображают цензоров, я только и жду, что мне отключат мой профиль, чтобы я стал еще одним Трампом в мире", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Он при этом обратил внимание на тот факт, что у пресс-секретарей запрещенного в России террористического движения "Талибан" есть свободный доступ к Twitter.

Ранее администрация Twitter сообщила о намерении добавить еще для 16 стран официальные метки о принадлежности аккаунтов к государственным структурам. Сербия вошла в список. Прежде такие метки уже получили Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

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