Президент Сербии ожидает, что ему заблокируют Twitter

И он станет "еще одним Трампом"
Президент Сербии Александар Вучич заявил в беседе с журналистами во вторник, что ожидает блокировки его профиля в социальной сети Twitter.
"А кто вообще цензор? Они изображают цензоров, я только и жду, что мне отключат мой профиль, чтобы я стал еще одним Трампом в мире", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Он при этом обратил внимание на тот факт, что у пресс-секретарей запрещенного в России террористического движения "Талибан" есть свободный доступ к Twitter.
Ранее администрация Twitter сообщила о намерении добавить еще для 16 стран официальные метки о принадлежности аккаунтов к государственным структурам. Сербия вошла в список. Прежде такие метки уже получили Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram