Заслуженный пилот СССР прокомментировал крушение самолета в Подмосковье

Олег Смирнов задается вопросом, почему не сработали системы пожаротушения двигателя

СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. В настоящее время следователи работают на месте трагедии, а также на летно-испытательной станции в подмосковном Жуковском, где изымается предполетная документация и образцы топлива. Сегодня днем единственный опытный экземпляр машины разбился во время тренировочного полета в районе аэродрома Кубинка. Всего на борту было 3 человека, командовал экипажем Герой России Николай Куимов. Перед аварией пилоты успели увести самолет от жилого сектора.

Опытный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В заходит на посадку в районе аэродрома Кубинка. Это видео снято очевидцем. Все выглядит штатно, но через мгновение из правого двигателя вырывается пламя. Видно, что воздушное судно летит над дачными участками. И только после того, как оказывается над лесом, накреняется и врезается в землю.

Вероятно, экипаж пытался увести самолёт от жилых домов. И, по некоторым данным, даже успел доложить диспетчеру о возгорании. До взлетно-посадочной полосы оставалось 1,5 километра. Эти кадры сняты местным жителем, который первым оказался на месте крушения.

Все члены экипажа погибли. За штурвалом был герой России, опытный летчик-испытатель Николай Куимов, который участвовал ещё в самых первых испытаниях этого воздушного судна. А за всю карьеру он освоил и протестировал более 35 типов самолетов. Вместе с ним на борту находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

"Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия", - сообщили в ОАК.

Также комиссию для расследования причин аварии создал Ростех. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. 13 августа борт прибыл с авиационного завода в Воронеже для участия в форуме "Армия-2021". Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и личного состава. Эксперты не спешат делать однозначные выводы о причинах крушения, но уже обозначают главные вопросы.

"Почему не сработали системы пожаротушения двигателя. На современном самолете их устанавливается, как правило, три. Первые две автоматические, третья - должен нажать кнопку экипаж. Почему эти три системы не сработали - главный вопрос", - заявил заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

На месте крушения продолжают работать оперативные службы. Семья погибших окажут всю необходимую помощь.

Виктор Прокушев, Илья Данильцев, Александра Панина. "ТВ Центр".

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