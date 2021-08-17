Что происходит в Кабуле спустя два дня после прихода талибов

Тысячи афганцев пытаются покинуть страну

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на формирование инклюзивных переходных структур и начало полноценного диалога всех политических сил в Афганистане. Сергей Лавров назвал происходящее в стране обвалом, причиной которого стал спешный уход войск США и НАТО. Теперь покинуть страну пытаются и тысячи афганцев. Но наземные пограничные переходы заняты талибами. А сегодня на несколько часов был блокирован вылет для всех самолётов из аэропорта Кабула.

У аэропорта Кабула то и дело звучат автоматные выстрелы. На дорогах - патрули запрещенной в России террористической организации "Талибан". На американской военной технике с захваченным американским оружием в руках они наглядно показывают - кто теперь здесь власть.

По ту сторону колючей проволоки, которую спецназ США натянул по всему периметру аэропорта, тоже то и дело стреляют в воздух. Так американские военные отгоняют толпу, все еще пытающуюся прорваться на взлетно-посадочную полосу.

Доведенные до отчаяния люди цепляются за любую возможность покинуть страну. Порой, теряя здравый смысл. Так, накануне несколько человек разбились, упав с взлетавшего самолета.

- То, что творилось в аэропорту, было ужасно. Но людей можно понять. Они хотят уехать, чтобы избежать зверств талибов.

Тысячи жителей Афганистана, все эти годы сотрудничавшие с американцами, теперь оказались буквально брошены союзниками, которые и сами еле успевают "унести ноги". Джо Байден вынужден оправдываться.

"Мы много говорили о необходимости объединения афганских лидеров. Но они ничего не смогли сделать. Я призывал их искать точки соприкосновения для урегулирования с "Талибаном". Этот совет был категорически отвергнут. Господин Гани настаивал на том, что афганские силы будут сражаться, но теперь очевидно, что он был не прав", - сказал президент США Джо Байден.

Плата США за 20 лет войны - несколько тысяч жизней американских солдат и пара триллионов долларов из бюджета. Все это больше похоже на позорное бегство. В прессе все чаще звучат сравнения с окончанием войны во Вьетнаме. Республиканцы обвиняют президента в некомпетентности.

"Президент Байден в июле говорил, что это не станет вторым Сайгоном. И знаете что? это не Сайгон! Это хуже", - заявил член комитета по международной политике Сената США Майкл Маккол.

Тем временем "Талибан" уже объявил о создании на территории Афганистана исламского халифата. Организация начинает формировать новое правительство, куда обещают включить и представителей других партий. Для всех госслужащих объявлена амнистия.

- Мы успешно пресекаем попытки грабежа или мародерства. И гарантируем безопасность всем жителям, которых мы просим вернуться в свои дома и на свои рабочие места.

Но кто знает, что будет, когда новая власть начнет наводить свои порядки. Ведь помешать ей теперь уже никто не в силах. Канцлер Германии признала, что имела место неверная оценка ситуации. Президент Франции призвал к сотрудничеству Китай и Россию. Наше посольство в Кабуле сейчас продолжает работу в штатном режиме, проводя первые консультации с представителями талибов.

"Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании сформировать правительство с участием других политических сил. Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке, преждевременно", - заявил Лавров.

Как напомнили в МИД, Россия уже предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций, однако тогда альянс инициативу проигнорировал. Публично отмечая, что ситуация в стране под контролем. Под чьим - сейчас видно всему миру.

Екатерина Выскребенцева, Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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