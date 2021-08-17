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Собянин поручил ускорить разработку проектов развития бывших промзон

18:06
  • вторник
  • 17 августа 2021

Все подобные проекты объединили в программу "Индустриальные кварталы"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии промзон в Москве. Сейчас в столице все подобные проекты объединили в единую программу "Индустриальные кварталы".

Собянин подчеркнул, что промзоны - не наследие советской эпохи. Они появились в Москве еще в XVII веке вместе с развитием промышленности. Перед революцией город занимал второе место в стране по количеству заводов. А после перестройки, в 90-е, многие предприятия развалились. Производства не осталось, а на его месте образовались свалки. Теперь все эти заброшенные территории расчищают, там возводят современные кварталы.

Мэр отметил, что в Москве не должно остаться ни одной заброшенной промзоны. Поэтому в ближайшее время столица вместе с инвесторами будет развивать бывшие промтерритории в районе Кунцево и два проекта в Коровине. А на Октябрьском поле уже возводят новые дома, сады и школу, а также поликлинику. Для бизнеса построят технопарк.

"По большому счету, в Москве не должно остаться ни одной заброшенной территории промзон. Они должны развиваться вместе с городом, давать качественные рабочие места, новую комфортную среду для жизни. Это, конечно, перспектива, но она не за горами", - написал мэр в своем блоге в соцсети "ВКонтакте".

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