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Бесплатные лекарства помогут спасти жизнь детям с иммунодефицитами в Москве - академик Румянцев

17:20
  • вторник
  • 17 августа 2021

Количество детей с диагнозом "первичный иммунодефицит" постоянно растет

Основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что расширение перечня бесплатных лекарств в Москве - важнейшая мера помощи детям с иммунодефицитами, это поможет коренным образом изменить ситуацию.
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По словам специалиста, сейчас количество детей с диагнозом "первичный иммунодефицит" постоянно растет. Во вступающем в действие с 2022 года новом классификаторе болезней ВОЗ насчитывается 420 форм иммунодефицитов.

"Часть детей с таким диагнозом, не имевшие осложнений, не считались инвалидами и не могли рассчитывать на бесплатные лекарства", - отметил Румянцев.

Академик РАН добавил, что дети с иммунодефицитом будут бесплатно получать иммуноглобулины. Эти препараты являются дорогостоящими, их бесплатное получение существенно снизит затраты семей на лекарства.

Кроме того, Румянцев приветствовал включение в соответствующий список больных ревматизмом, ревматоидном артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева.

Ранее постановление о расширении категории получателей и перечня лекарственных препаратов подписал Сергей Собянин.

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