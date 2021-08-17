Бесплатные лекарства помогут спасти жизнь детям с иммунодефицитами в Москве - академик Румянцев

Количество детей с диагнозом "первичный иммунодефицит" постоянно растет
Основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что расширение перечня бесплатных лекарств в Москве - важнейшая мера помощи детям с иммунодефицитами, это поможет коренным образом изменить ситуацию.
По словам специалиста, сейчас количество детей с диагнозом "первичный иммунодефицит" постоянно растет. Во вступающем в действие с 2022 года новом классификаторе болезней ВОЗ насчитывается 420 форм иммунодефицитов.
"Часть детей с таким диагнозом, не имевшие осложнений, не считались инвалидами и не могли рассчитывать на бесплатные лекарства", - отметил Румянцев.
Академик РАН добавил, что дети с иммунодефицитом будут бесплатно получать иммуноглобулины. Эти препараты являются дорогостоящими, их бесплатное получение существенно снизит затраты семей на лекарства.
Кроме того, Румянцев приветствовал включение в соответствующий список больных ревматизмом, ревматоидном артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева.
Ранее постановление о расширении категории получателей и перечня лекарственных препаратов подписал Сергей Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram