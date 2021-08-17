Минздрав вакцинировал от COVID-19 всех своих сотрудников

Речь о тех, у кого не было медицинских противопоказаний

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что на сегодняшний день все сотрудники ведомства, не имеющие медицинских противопоказаний, привиты от коронавиурсной инфекции.

Речь, уточнил собеседник агентства, идет примерно о 99% штатной численности Минздрава.

В начале августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что хотя бы одной дозой вакцины в России уже привито 38,9 миллиона человек.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скоро в стране появится пятый профилактический препарат. Пока гражданам доступны "Спутник V" , "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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