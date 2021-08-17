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Минздрав вакцинировал от COVID-19 всех своих сотрудников

17:42
  • вторник
  • 17 августа 2021

Речь о тех, у кого не было медицинских противопоказаний

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что на сегодняшний день все сотрудники ведомства, не имеющие медицинских противопоказаний, привиты от коронавиурсной инфекции.
По всей России продолжается массовая вакцинация

Речь, уточнил собеседник агентства, идет примерно о 99% штатной численности Минздрава.

В начале августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что хотя бы одной дозой вакцины в России уже привито 38,9 миллиона человек.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скоро в стране появится пятый профилактический препарат. Пока гражданам доступны "Спутник V" , "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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