Минздрав вакцинировал от COVID-19 всех своих сотрудников

Речь о тех, у кого не было медицинских противопоказаний
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что на сегодняшний день все сотрудники ведомства, не имеющие медицинских противопоказаний, привиты от коронавиурсной инфекции.
Речь, уточнил собеседник агентства, идет примерно о 99% штатной численности Минздрава.
В начале августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что хотя бы одной дозой вакцины в России уже привито 38,9 миллиона человек.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скоро в стране появится пятый профилактический препарат. Пока гражданам доступны "Спутник V" , "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram