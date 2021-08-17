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Генсек НАТО назвал виновных в "трагедии Афганистана"

18:15
  • вторник
  • 17 августа 2021

Мирного урегулирования в стране добиться не удалось

К нынешней "трагедии Афганистана" привела неспособность политического руководства страны добиться мирного урегулирования. С таким мнение выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Что происходит в Кабуле спустя два дня после прихода талибов

"Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам* и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии", - сказал Столтенберг на пресс-конференции (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что из случившегося необходимо извлечь уроки.

Ранее талибы захватили власть в Афганистане, Кабул сдался без боя. Президент страны бежал.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

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