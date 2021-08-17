На юге Франции вспыхнул еще один крупный лесной пожар

Из потенциальной зоны опасности эвакуировали около 130 человек

На юге Франции возле коммуны Бом-де-Вениз (департамент Воклюз) начался еще один крупный лесной пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление префектуры департамента.

К настоящему моменту пламя уже уничтожило почти 200 гектаров растительности. Мобилизованы 300 пожарных со спецтехникой. Уже осуществили 30 сбросов воды.

Из потенциальной зоны опасности эвакуировали около 130 человек.

Вместе с тем в департаменте Вар около 900 пожарных вторые сутки ведут борьбу с лесными пожарами. Очаг возгорания выявили в понедельник недалеко от стоянки автодороги А75.

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