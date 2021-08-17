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Певица МакSим показала, как выглядит ее шея после трахеостомы

18:52
  • вторник
  • 17 августа 2021

На снимке можно разглядеть шрам и синяки на теле артистки

Певица МакSим показала фанатам пугающее фото, на котором можно разглядеть синяки и шрам на шее от отверстия в трахее. Снимок опубликован в разделе Stories в Instagram артистки.

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МакSим во вторник вышла на связь в соцсети, чтобы поблагодарить людей за поддержку. На одной из фотографий певица показывает букет цветов, а в зеркале отражается она сама. Как пишет kp.ru ("Комсомолка"), на шее 38-летней артистки видны синяки и шрам.

При длительной ИВЛ пациенту накладывают трахеостому, и он дышит через специальную трубку, которая вводится через отверстие в трахее - благодаря этому кислород поступает в легкие. После удаления трубки остается шрам.

 

Ранее певица МакSим выписалась из больницы, где провела полтора месяца в коме – она была подключена к аппаратам жизнеобеспечения во время медикаментозного сна. В настоящее время артистка находится дома, где проходит реабилитацию. Ее состояние постоянно мониторят врачи.

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