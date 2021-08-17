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Евгений Попов: Для массового спорта необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов

18:45
  • вторник
  • 17 августа 2021

Журналист обсуждал вопросы развития массового спорта с мэром Сергеем Собяниным

Журналист Евгений Попов призвал развивать спортивную инфраструктуру и обеспечить равный доступ к спортивным объектам всем гражданам, независимо от финансового положения.

Во время онлайн-встречи жителей районов Западного административного округа Москвы он сообщил, что обсуждал вопросы развития массового спорта с мэром столицы Сергеем Собяниным, передает АГН "Москва".

По мнению журналиста, развитию массового спорта препятствуют несколько факторов, в их числе недостаток спортивных объектов в шаговой доступности и дефицит общедоступных спортивных секций и кружков.

Это мнение подтвердил Иван Лыско, генеральный директор регбийного клуба "Фили". Как отметил Лыско, в районе Филевский парк всего два учреждения Москомспорта и два стадиона – "Конструктор" и "Фили", судьба которого до сих пор остается неясной. Сегодня все спортивные секции, которые работают на базе стадиона, платные. Подобные вопросы волнуют и жителей района Дорогомилово.

Как считает телеведущий, решением этой проблемы может стать государственно-частное партнерство, при котором детские секции могут посещать все желающие благодаря субсидированию. В качестве примера Попов привел спортивный колледж "Спарта" в Кунцеве, в котором мальчики занимаются борьбой за счет поддержки Департамента спорта города Москвы. Его директор Алексей Глушков уверен, что необходима система информирования, которая позволит не только узнавать о бюджетных секциях, но и повышать доверие родителей к ним.    

Еще одной возможностью решить проблему массового доступа к спортивной инфраструктуре является расширение списка категорий граждан, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку. "Это обеспечит равный доступ к спортивным объектам жителей, независимо от их финансового благополучия", - уверен Игорь Чурин, муниципальный депутат Можайского района.

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