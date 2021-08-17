В "Шереметьево" задержали американца с марихуаной

Он прибыл рейсом из Нью-Йорка

Как передает во вторник "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в московском аэропорту "Шереметьево" задержали гражданина Соединенных Штатов с марихуаной в багаже.

"Гражданин США Фогель прибыл в "Шереметьево" в воскресенье. При таможенном досмотре у него обнаружена электронная сигарета и картриджи к ней, в составе которых экспертиза установила наличие следов конопли", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что запрещенные вещества обнаружились еще и в коробке Фогеля из-под контактных линз.

Прибыл мужчина рейсом из Нью-Йорка.

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